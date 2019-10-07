Глава отделения госбанка наживалась на пенсионерах в ОРДЛО

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Понедельник, 7 октября 2019, 16:10

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию пенсионеров в ОРДЛО.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Злоумышленница систематически требовала от "переселенцев" деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого "клиента" на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 гривен за каждое продление начислений".

Детали: Чиновница насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

СБУ задокументировала получение руководительницей отделения двух "траншей" взятки на общую сумму почти 15 тысяч гривень.

Сейчас решается вопрос о сообщении чиновнице о подозрении.

 

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО пенсии СБУ банки криминал


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