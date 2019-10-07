Суд отправил Пашинского под арест

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Понедельник, 7 октября 2019, 19:10

Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: телетрансляция судебного заседания

Детали: Судья объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря.

Полный текст постановления судья объявит в 14 часов 9 октября.

Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней после объявления.

На заседании присутствовал экс-секретарь СНБО и соратник Пашинского Александр Турчинов.

Прямая речь Пашинского: "Сегодня вы видели "портновское" правосудие...

Я сделаю все, чтобы эти преступники, которые сегодня совершили преступление, об этом пожалели...

Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на нарушение всех действующих норм законодательства".

Адвокат Андрей Федур: "Решение для нас ожидаемое, но незаконное. Мы будем его обжаловать.

Суд принял решение о применении безальтернативного ареста с одной целью: обеспечить возможность физического уничтожения моего подзащитного в СИЗО...

Есть реальная угроза жизни моего подзащитного.

Сейчас поеду к следователю решать вопрос о немедленном принятии решения о применении мер безопасности в условиях содержания под стражей".

Турчинов: "Сейчас формируется такой тренд, что все представители бывшей власти, которая работала с 2014 по 2019 год, они все плохие, они все проблемные и тому подобное.

Как показали последние события, это не помогает действующей власти..."

Что предшествовало: Следователи центрального аппарата Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении тяжкого телесного повреждения. Следователи ходатайствовали в суде об аресте.

Бывший замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов 4 октября написал в своем Telegram о Пашинском: "На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор...

...Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников".

Предыстория:

  • 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
  • 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
  • По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".

Украинская правда

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