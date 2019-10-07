Суд отправил Пашинского под арест
Печерский суд Киева избрал нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: телетрансляция судебного заседания
Детали: Судья объявил о мере пресечения в виде содержания под стражей до 4 декабря.
Полный текст постановления судья объявит в 14 часов 9 октября.
Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней после объявления.
На заседании присутствовал экс-секретарь СНБО и соратник Пашинского Александр Турчинов.
Прямая речь Пашинского: "Сегодня вы видели "портновское" правосудие...
Я сделаю все, чтобы эти преступники, которые сегодня совершили преступление, об этом пожалели...
Материалы дела сфальсифицированы. Судья пошла на нарушение всех действующих норм законодательства".
Адвокат Андрей Федур: "Решение для нас ожидаемое, но незаконное. Мы будем его обжаловать.
Суд принял решение о применении безальтернативного ареста с одной целью: обеспечить возможность физического уничтожения моего подзащитного в СИЗО...
Есть реальная угроза жизни моего подзащитного.
Сейчас поеду к следователю решать вопрос о немедленном принятии решения о применении мер безопасности в условиях содержания под стражей".
Турчинов: "Сейчас формируется такой тренд, что все представители бывшей власти, которая работала с 2014 по 2019 год, они все плохие, они все проблемные и тому подобное.
Как показали последние события, это не помогает действующей власти..."
Что предшествовало: Следователи центрального аппарата Госбюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении тяжкого телесного повреждения. Следователи ходатайствовали в суде об аресте.
Бывший замглавы Администрации президента Януковича Андрей Портнов 4 октября написал в своем Telegram о Пашинском: "На следующей неделе фигурант переедет в следственный изолятор...
...Мы постараемся повлиять на условия его содержания в камере и правильный коллектив единомышленников".
Предыстория:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, заявляя, что не нашла в его действиях состава преступления.
- По возвращении в Украину 19 мая Портнов анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua