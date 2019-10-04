Пашинский: Попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова

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Пятница, 4 октября 2019, 17:17

Народный депутат Верховной Рады 5-8 созывов Сергей Пашинский называет возобновление уголовного дела в отношении него "местью" экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Источник: пост Пашинского в Facebook

Прямая речь: "Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "деле Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова".

... Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы – фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты".

Детали: Относительно обвинений по делу Пашинский отметил, что "не жалеет, что поступил именно так в ту ночь". Экс-нардеп настаивает, шо Химикус на него напал и ударил по голове. Пашинский отметил, что будет продолжать в суде "борьбу за честное имя свое и своей семьи".

Что произошло ранее: Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.

История вопроса:

Дополнительно: Бывший замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".

Украинская правда

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Темы: Пашинский ГБР


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