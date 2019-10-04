Пашинский: Попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова
Народный депутат Верховной Рады 5-8 созывов Сергей Пашинский называет возобновление уголовного дела в отношении него "местью" экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.
Источник: пост Пашинского в Facebook
Прямая речь: "Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "деле Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова".
... Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы – фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты".
Детали: Относительно обвинений по делу Пашинский отметил, что "не жалеет, что поступил именно так в ту ночь". Экс-нардеп настаивает, шо Химикус на него напал и ударил по голове. Пашинский отметил, что будет продолжать в суде "борьбу за честное имя свое и своей семьи".
Что произошло ранее: Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.
История вопроса:
- 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.
Дополнительно: Бывший замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".