Пашинский: Попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова

Народный депутат Верховной Рады 5-8 созывов Сергей Пашинский называет возобновление уголовного дела в отношении него "местью" экс-заместителя главы АП Януковича Андрея Портнова.

Источник: пост Пашинского в Facebook

Прямая речь: "Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле - "деле Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова".

... Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы – фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты".

Детали: Относительно обвинений по делу Пашинский отметил, что "не жалеет, что поступил именно так в ту ночь". Экс-нардеп настаивает, шо Химикус на него напал и ударил по голове. Пашинский отметил, что будет продолжать в суде "борьбу за честное имя свое и своей семьи".

Что произошло ранее: Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.

История вопроса:

31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.

Дополнительно: Бывший замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал "десятки заявлений о преступлениях Порошенко".