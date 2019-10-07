Фигуранты бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапированы в Ростов-на-Дону
Понедельник, 7 октября 2019, 22:40
Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекерьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.
Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева
Прямая речь адвоката: "Мне сегодня стало известно, что два дня назад в СИЗО Ростова были этапированы Белялов и Зекирьяев.
Сейчас они находятся в карантине, это обычная практика для этапированных".
Детали: По его словам, еще двух фигурантов этого дела, оставшихся в Краснодарском СИЗО, вскоре тоже доставят в Ростов-на-Дону.
29 октября будет первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" по существу.
Предыстория:
- В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекерьяев и Эрнес Аметов.
- ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
- 21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова.
- Обвинения против них включили в то же дело.
- 27 августа суд в Ростове-на-Дону продолжил на полгода арест восьми фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
- Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мэмет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.