Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекерьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева

Прямая речь адвоката: "Мне сегодня стало известно, что два дня назад в СИЗО Ростова были этапированы Белялов и Зекирьяев.

Сейчас они находятся в карантине, это обычная практика для этапированных".

Детали: По его словам, еще двух фигурантов этого дела, оставшихся в Краснодарском СИЗО, вскоре тоже доставят в Ростов-на-Дону.

29 октября будет первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" по существу.

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