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Фигуранты бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" этапированы в Ростов-на-Дону

Понедельник, 7 октября 2019, 22:40

Фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Зекерьяева и Мемета Белялова этапировали в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева

Прямая речь адвоката: "Мне сегодня стало известно, что два дня назад в СИЗО Ростова были этапированы Белялов и Зекирьяев.

Сейчас они находятся в карантине, это обычная практика для этапированных".

Детали: По его словам, еще двух фигурантов этого дела, оставшихся в Краснодарском СИЗО, вскоре тоже доставят в Ростов-на-Дону.

29 октября будет первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир" по существу.

 
КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Предыстория:

  • В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекерьяев и Эрнес Аметов.
  • ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • 21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилова.
  • Обвинения против них включили в то же дело.
  • 27 августа суд в Ростове-на-Дону продолжил на полгода арест восьми фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
  • Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мэмет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов останутся в СИЗО до 13 февраля 2020 года.

Темы: крымские татарысудоккупация
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