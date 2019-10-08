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В ближайшие ночи ударит морозец до -5

Вторник, 8 октября 2019, 09:09
В ближайшие ночи ударит морозец до -5

Ночью 9 и 10 октября ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°".

Предыстория:

  • 1 октября премьер-министр Алексей Гончарук провел селекторное совещание с представителями региональных властей о начале отопительного сезона и заявил, что украинцы должны быть с теплом, со светом и горячей водой.
  • Во Львове с 7 октября начали включать отопление в школах и садиках, в больницах и поликлиниках.
  • Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°C и держится так три дня подряд.

Украинская правда
Темы: погода
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