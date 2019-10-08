В ближайшие ночи ударит морозец до -5

Ночью 9 и 10 октября ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°".

Предыстория: