В ближайшие ночи ударит морозец до -5
Вторник, 8 октября 2019, 09:09
Ночью 9 и 10 октября ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Дословно: "По данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°".
Предыстория:
- 1 октября премьер-министр Алексей Гончарук провел селекторное совещание с представителями региональных властей о начале отопительного сезона и заявил, что украинцы должны быть с теплом, со светом и горячей водой.
- Во Львове с 7 октября начали включать отопление в школах и садиках, в больницах и поликлиниках.
- Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°C и держится так три дня подряд.
Украинская правда