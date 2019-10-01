Гончарук обеспокоился готовностью к отопительному сезону

Премьер-министр Алексей Гончарук 1 октября провел селекторное совещание с представителями региональных властей о начале отопительного сезона.

Источник: Twitter главы правительства

Прямая речь: "Сегодня провел селектор с регионами. Обсудили готовность к отопительному сезону.

Все украинские семьи, детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Это вопрос энергетической безопасности государства. Работаем!".

Сьогодні провів селектор з регіонами. Обговорили готовність до опалювального сезону. Всі українські родини, дитячі садочки, школи, лікарні мають бути з теплом, зі світлом та гарячою водою. Ми докладемо максимум зусиль для цього. Це питання енергетичної безпеки держави. Працюємо! pic.twitter.com/bIKaohfu2z — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) October 1, 2019

Детали: Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, когда температура воздуха опускается ниже 8°C и держится так три и более дней подряд.