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Гончарук обеспокоился готовностью к отопительному сезону

Вторник, 1 октября 2019, 18:46

Премьер-министр Алексей Гончарук 1 октября провел селекторное совещание с представителями региональных властей о начале отопительного сезона.

Источник: Twitter главы правительства

Прямая речь: "Сегодня провел селектор с регионами. Обсудили готовность к отопительному сезону.

Все украинские семьи, детские сады, школы, больницы должны быть с теплом, со светом и горячей водой. Мы приложим максимум усилий для этого. Это вопрос энергетической безопасности государства. Работаем!".

Детали: Обычно отопительный сезон в Украине начинается в середине октября, когда температура воздуха опускается ниже 8°C и держится так три и более дней подряд.

Алена Рошенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: отоплениеКабинет министровГончарук
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