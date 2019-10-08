Рябошапка взял в заместители Трепака, который передал НАБУ "черную бухгалтерию" ПР

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Источник: Генпрокуратура сообщает о соответствующем приказе от 8 октября

Детали: Виктор Трепак – кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины.

В 2016 году Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты "Партией регионов" наличных средств ряду высокопоставленных лиц ("черная бухгалтерия" ПР).

Из СБУ Трепак уволился якобы из-за невозможности борьбы с коррупцией в условиях, когда генпрокурором был Виктор Шокин.

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