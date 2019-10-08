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Рябошапка взял в заместители Трепака, который передал НАБУ "черную бухгалтерию" ПР

Вторник, 8 октября 2019, 10:10
Рябошапка взял в заместители Трепака, который передал НАБУ черную бухгалтерию ПР

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака заместителем генерального прокурора.

Источник: Генпрокуратура сообщает о соответствующем приказе от 8 октября

Детали: Виктор Трепак – кандидат юридических наук, участник боевых действий на востоке Украины, бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины.

В 2016 году Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро документы, подтверждающие незаконные выплаты "Партией регионов" наличных средств ряду высокопоставленных лиц ("черная бухгалтерия" ПР).

Из СБУ Трепак уволился якобы из-за невозможности борьбы с коррупцией в условиях, когда генпрокурором был Виктор Шокин.

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Предыстория:

  • В 1997 году он окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году – Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".
  • С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.
  • С 2015 до 2016 года Трепак занимал должность первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
  • С июля 2016-го по 31 августа 2018 года – профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 года по октябрь 2019 года – доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

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Темы: ГенпрокуратураРябошапкаЧерная бухгалтерия Партии регионов
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