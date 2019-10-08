Зеленский с раввинами официально почтил память жертв Бабьего Яра

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Вторник, 8 октября 2019, 11:35

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Источник: официальный сайт президента

Дословно: "Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

 

Детали: Отмечается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.

Что было ранее: 3 октября в Офисе президента открылась экспозиция "История сквозь лица". В официальном сообщении отмечалось, что проект призван сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста.

Напомним:

  • 29 сентября в 78-ую годовщину трагедии Бабьего Яра возле памятника казненным нацистами жертвам были установлены цветочные композиции от имени президента Украины.
  • Во время траурных мероприятий раввин, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх выразил возмущение тем, что президент не участвует в официальных мероприятиях лично.
  • В свою очередь, глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания Блайха в адрес Зеленского.
  • В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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