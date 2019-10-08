Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский с раввинами официально почтил память жертв Бабьего Яра

Вторник, 8 октября 2019, 11:35

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Источник: официальный сайт президента

Дословно: "Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

 

Детали: Отмечается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.

Что было ранее: 3 октября в Офисе президента открылась экспозиция "История сквозь лица". В официальном сообщении отмечалось, что проект призван сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста.

Напомним:

  • 29 сентября в 78-ую годовщину трагедии Бабьего Яра возле памятника казненным нацистами жертвам были установлены цветочные композиции от имени президента Украины.
  • Во время траурных мероприятий раввин, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх выразил возмущение тем, что президент не участвует в официальных мероприятиях лично.
  • В свою очередь, глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания Блайха в адрес Зеленского.
  • В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
14:46
Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши
Все новости...
Реклама: