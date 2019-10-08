Зеленский с раввинами официально почтил память жертв Бабьего Яра
Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.
Источник: официальный сайт президента
Дословно: "Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Детали: Отмечается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.
Что было ранее: 3 октября в Офисе президента открылась экспозиция "История сквозь лица". В официальном сообщении отмечалось, что проект призван сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста.
Напомним:
- 29 сентября в 78-ую годовщину трагедии Бабьего Яра возле памятника казненным нацистами жертвам были установлены цветочные композиции от имени президента Украины.
- Во время траурных мероприятий раввин, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Блайх выразил возмущение тем, что президент не участвует в официальных мероприятиях лично.
- В свою очередь, глава Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания Блайха в адрес Зеленского.
- В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский был в Бабьем Яру, однако не афишировал свое присутствие.
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