Зеленский с раввинами официально почтил память жертв Бабьего Яра

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру в Киеве.

Источник: официальный сайт президента

Дословно: "Глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" – памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Детали: Отмечается, что раввины прочитали молитву о жертвах трагедии и почтили их память минутой молчания.

Что было ранее: 3 октября в Офисе президента открылась экспозиция "История сквозь лица". В официальном сообщении отмечалось, что проект призван сохранить память о подвиге тысяч украинцев, которые прятали и спасали евреев во время Второй мировой войны и Холокоста.

Напомним: