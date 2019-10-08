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Запад оставил Зеленского один на один с проблемами Донбасса – Лукашенко

Вторник, 8 октября 2019, 11:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Западные партнеры оставили Украину одну решать конфликт на Донбассе, а встреча в нормандском формате уже давно должна была состоятся.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами…

И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам.

Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать".

Детали: По словам Лукашенко, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует".

Напомним:

  • 4 октября украинские и белорусские предприятия подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.
  • В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.
  • 4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко приезжал в Украину с официальным визитом.

Темы: ЛукашенкоЗеленскийДонбасс
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