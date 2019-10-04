Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам, был помилован и уже дома в Украине!".