Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам, был помилован и уже дома в Украине!".

Детали: Зеленский добавил, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны – "территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс – это есть и всегда будет Украина".

Этому предшествовало: Накануне визита белорусского президента в Украину Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняли в шпионаже в пользу своей страны.

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