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Шаройко, которого осудили в Беларуси, уже дома – Зеленский

Пятница, 4 октября 2019, 14:39
Шаройко, которого осудили в Беларуси, уже дома – Зеленский

Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам, был помилован и уже дома в Украине!".

Детали: Зеленский добавил, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны – "территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс – это есть и всегда будет Украина".

Этому предшествовало: Накануне визита белорусского президента в Украину Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняли в шпионаже в пользу своей страны.

Предыстория:

  • Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали летом 2017 в ходе спецоперации СБУ. Во время задержания у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений в зоне АТО. Весной 2018 года суд в Чернигове начал рассмотрение дела белоруса.
  • Через четыре месяца после ареста Политики в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко и обвинили в шпионаже.
  • Процессы над Политикой и Шаройко шли почти синхронно.
  • В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
  • В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьполитзаключенныеЗеленскийЛукашенкошпионаж
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