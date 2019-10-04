Шаройко, которого осудили в Беларуси, уже дома – Зеленский
Украинский журналист Павел Шаройко, который находился за решеткой в Беларуси, уже вернулся в Украину.
Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси к 8 годам, был помилован и уже дома в Украине!".
Детали: Зеленский добавил, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны – "территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс – это есть и всегда будет Украина".
Этому предшествовало: Накануне визита белорусского президента в Украину Новозаводской суд Чернигова освободил из-под стражи под личное обязательство гражданина Беларуси Юрия Политику, которого обвиняли в шпионаже в пользу своей страны.
Предыстория:
- Гражданина Беларуси Юрия Политику задержали летом 2017 в ходе спецоперации СБУ. Во время задержания у него обнаружили файл с картой размещения военных подразделений в зоне АТО. Весной 2018 года суд в Чернигове начал рассмотрение дела белоруса.
- Через четыре месяца после ареста Политики в Беларуси задержали украинского журналиста Павла Шаройко и обвинили в шпионаже.
- Процессы над Политикой и Шаройко шли почти синхронно.
- В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом стало известно только в мае.
- В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко в обмен на обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политику.