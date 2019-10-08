Большинство украинцев против открытия рынка земли - опрос

Более 70% украинцев выступают против снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: Согласно результатам опроса, лишь 19% опрошенных поддерживают введение продажи земли сельскохозяйственного назначения. 73% - против этой инициативы, 8% - не определились.

Относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди младших и состоятельных респондентов, владельцев пая, которые его самостоятельно обрабатывают. Но даже в названых категориях количество противников этой инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%. Против этого - 81% опрошенных. Несмотря на то, что среди молодых и более состоятельных каждый пятый не против позволить иностранным гражданам покупать землю в Украине, три четверти представителей этих категорий выступают однозначно против этой инициативы.

74% считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения, в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме. 17% - имеют противоположное мнение.

58% считают, что земли сельскохозяйственного назначения должны быть в государственной собственности, по образцу Канады, или Израиля.

22% - не против введения такой модели рынка земли, как в Италии, где пахотные земли могут продаваться, покупаться.

20% - не смогли выбрать среди этих примеров земельного рынка.

За доминирование государственной собственности на землю выступают чаще более старшие и бедные опрошенные, и те, у кого нет паев, другую модель - более молодые, богатые и владельцы паев, которые их самостоятельно обрабатывают.

В то же время даже среди названных последних категорий не менее половины выступают за канадскую, или израильскую модели земельного рынка.

Среди основных рисков от внедрения продажи земель сельскохозяйственного назначения респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41%); владельцы паев могут быть обмануты при продаже земли (31%), в настоящее время введение рынка земли является опасным из-за несовершенства действующего законодательства (31%); снятие моратория на продажу земли позволит скупить ее олигархам (23%).

Только 5% не видят никаких рисков в введении свободного рынка пахотных земель. Об угрозах о продаже земли иностранцам, обмана владельцев паев и несовершенстве действующего законодательства чаще всего говорили владельцы паев, которые их лично обрабатывают

В ходе исследования с 28 сентября по 1 октября 2019 опросили население от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Что было раньше: По данным опроса Киевского международного института социологии, больше половины украинцев против отмены запрета на продажу земли (52%), почти две трети хотят решить, продавать ли земли сельскохозяйственного назначения, на референдуме.

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