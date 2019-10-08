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В Украине всего за год вдвое уменьшилось количество волонтеров

Вторник, 8 октября 2019, 12:43

Доля украинцев, которые занимаются волонтерской деятельностью, за год уменьшилась с 18% до 9%.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии

Детали: Согласно исследованию, волонтерской деятельностью в течение 2019 занимались 9% граждан, в то время как в прошлом году их доля составляла 18%.

Активно волонтерством занимались в Западном регионе (14%), в Центральном и Восточном - 9%, а меньше всего - в Южном (4%).

Нынешний результат почти повторяет ситуацию в Украине 2012 года, тогда 10% украинцев были волонтерами.

 

Кроме того, опрос показал, что в течение 2019 года 25% граждан оказывали благотворительную или материальную помощь людям или общественным организациям - это существенно меньше, чем в 2018 году (38,5%). В 2017 - 41%, 2016 - 42% и 2015 - 47%.

Больше всего тех, кто оказывал благотворительную помощь, проживают в Западном регионе (44,5%), меньше всего - в Южном (6%), в Центральном и Восточном - 24%.

 

Исследование проводилось с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и ОРДЛО.

Всего было опрошено 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос финансово поддержан Международным фондом "Возрождение".

Украинская правда
Темы: волонтерыопрос
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