Известный юморист назвал украинского комика, который смешнее за Зеленского

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Вторник, 8 октября 2019, 13:44

Новый советник мэра Киева и бывший игрок в КВН Максим Бахматов считает, что президент Владимир Зеленский когда-то был "крутым" комиком, но в последнее время его обошел Майкл Щур.

Источник: его интервью УП "Максим Бахматов: В "Квартале" Зеленский был царь и бог"

Прямая речь: "Да, он был крутым (комиком). Но сейчас я считаю, что №1 - Майкл Щур".

Детали: По мнению Бахматова, Зеленский был "крутым" актером, который правильно поступил, что ушел в политику.

Прямая речь: "Он достиг в Украине всего - по киносъемкам, рекламе, сборам, популярности. Куда дальше? В Рашку нельзя, в Европе ты никому не нужен. У него было психологическое давление. Тебе сорок лет - что дальше? Ты уже красавец по фамилии "лучший". Что дальше?"

Детали: Бахматов считает, что стиль управления Зеленского страной такой же, как в "Квартале" - он сам принимает решения, часто по ощущениям. Он полагается на свой опыт, на "чуйку" и на людей, которые рядом с ним.

Напомним: Кроме участия в КВН, Бахматов был генеральным продюсером и резидентом популярного шоу "Comedy Club Украина".

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Украинская правда

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Темы: Зеленский


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