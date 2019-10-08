Новый советник мэра Киева и бывший игрок в КВН Максим Бахматов считает, что президент Владимир Зеленский когда-то был "крутым" комиком, но в последнее время его обошел Майкл Щур.

Источник: его интервью УП "Максим Бахматов: В "Квартале" Зеленский был царь и бог"

Прямая речь: "Да, он был крутым (комиком). Но сейчас я считаю, что №1 - Майкл Щур".

Детали: По мнению Бахматова, Зеленский был "крутым" актером, который правильно поступил, что ушел в политику.

Прямая речь: "Он достиг в Украине всего - по киносъемкам, рекламе, сборам, популярности. Куда дальше? В Рашку нельзя, в Европе ты никому не нужен. У него было психологическое давление. Тебе сорок лет - что дальше? Ты уже красавец по фамилии "лучший". Что дальше?"

Детали: Бахматов считает, что стиль управления Зеленского страной такой же, как в "Квартале" - он сам принимает решения, часто по ощущениям. Он полагается на свой опыт, на "чуйку" и на людей, которые рядом с ним.

Напомним: Кроме участия в КВН, Бахматов был генеральным продюсером и резидентом популярного шоу "Comedy Club Украина".

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