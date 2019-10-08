За 4 дня до дебюта Усика в супертяже его соперника поймали на допинге
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Вторник, 8 октября 2019, 15:04
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперник украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест.
Источник: Sportarena
Прямая речь: "С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники".
Детали: Бой украинца с представителем Нидерландов был запланирован на 12 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.
История вопроса:
- Соперником Усика в дебютном бое в супертяжелом дивизионе мог стать Карлос Такам, но поединок был сорван из-за смены камерунцем промоутерской компании. Среди потенциальных претендентов на поединок с Александром также назывались Брайант Дженингс и Андрей Федосов, от боя с последним украинец уже успел отказаться.
- В последнем бою Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре 2018 года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.
- В июне 2019 года Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
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