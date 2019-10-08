За 4 дня до дебюта Усика в супертяже его соперника поймали на допинге

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что соперник украинского боксера супертяжеловеса Александра Усика Тайрон Спонг провалил допинг-тест.

Источник: Sportarena

Прямая речь: "С нами связалось VADA и сообщило, что результаты допинг-пробы Тайрона Спонга плохие. Они отправлены в атлетическую комиссию штата Иллинойс. Дополнительная информация будет опубликована позже. У нас есть запасные соперники".

Детали: Бой украинца с представителем Нидерландов был запланирован на 12 октября в Чикаго на Уинтраст-арене.

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