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В Киеве закончился безморозный период

Вторник, 8 октября 2019, 17:43

Метеорологи констатируют, что в Киеве закончился безморозный период, который длился 192 дня.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: По данным наблюдений 8 октября во Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -0,3 ° С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта – в целом 192 дня".

Детали: Метеорологи отмечают, что по климатической норме это случается 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней.

В обсерватории информируют, что самые краткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – только 144 дня, а самые длительные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Несмотря на это, киевлян еще ожидает "бабье лето", которое начнется в конце текущей недели.

Украинская правда
Темы: погода
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