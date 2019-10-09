ООС: 17 обстрелов, без потерь

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Среда, 9 октября 2019, 07:25

8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: отчет ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

"За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отчитываются в штабе.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.



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Темы: Донбасс


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