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Жеваго объявили в розыск – директор ГБР

Среда, 9 октября 2019, 14:48
Константин Жеваго

Бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск.

Источник: директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Прошло несколько дней, как был вызван для вручения подозрения Жеваго. И это одно из тех производств, где проявляется принципиальная позиция следователей ГБР – независимо от статуса, связей и ресурсов.

Жеваго не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно. После того происходят закономерные следственные действия: получение в суде разрешения на возможность задержания, а также объявление подозреваемого в соответствующие розыски.

Этот процесс начат. Он на данном этапе продолжается. Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. В настоящее время он объявлен в розыск, но принимаются меры для объявления его в дальнейшем в межгосударственный розыск".

Предыстория:

  • Константин Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.
  • Жеваго является исполнительным директором Ferrexpo и бенефициаром банка "Финансы и Кредит".
  • 23 сентября Жеваго вызвали в Государственное бюро расследований для вручения подозрения о причастности к схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Повестку обнародовали на сайте Генеральной прокуратуры.
  • 27 сентября Госбюро расследований заочно вручило подозрение Жеваго, так как он не пришел.
  • По данным ГБР, оффшорная компания в 2007-2014 годах открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк "Финансы и кредит" поручился за нее перед иностранными банками залогом в более чем 113 млн долларов. В 2015 году иностранные банки взыскали со счетов "Финансы и кредит" эти деньги. Залог они списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" объявили неплатежеспособным.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЖевагоГБР
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