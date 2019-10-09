Жеваго объявили в розыск – директор ГБР

Бывшего народного депутата Константина Жеваго объявили в розыск по Украине и планируют объявить в международный розыск.

Источник: директор Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге в Киеве

Прямая речь: "Прошло несколько дней, как был вызван для вручения подозрения Жеваго. И это одно из тех производств, где проявляется принципиальная позиция следователей ГБР – независимо от статуса, связей и ресурсов.

Жеваго не явился, поэтому подозрение было объявлено заочно. После того происходят закономерные следственные действия: получение в суде разрешения на возможность задержания, а также объявление подозреваемого в соответствующие розыски.

Этот процесс начат. Он на данном этапе продолжается. Мы обратились в суд с целью получения такого разрешения. В настоящее время он объявлен в розыск, но принимаются меры для объявления его в дальнейшем в межгосударственный розыск".

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