Жеваго зовут в ГБР, чтобы вручить подозрение

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Понедельник, 23 сентября 2019, 17:50

Экс-нардепа Костянин Жеваго вызывают в Государственный бюро расследований для вручения подозрения.

Источник: Повестка на сайте Генеральной прокуратуры.

Дословно: "Гр-н Жеваго... Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 о "11" ч. "00" мин. в кабинет № 906 в Государственный бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15... для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого".

Детали: В повестке не указано статьи ККУ, по которым подозревают Жеваго.

Предыстория:

  • В августе Государственное бюро расследований объявило двум топ-менеджерам обанкротившегося банка Жеваго "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.
  • На причастность к преступлению также проверяли народного депутата.
  • Заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко тогда сообщила, что материалы, собранные следствием, дают основание считать, что экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений финучреждения и другие топ-менеджеры причастны к организации преступной схемы по растраты денег банка.
  • О подозрении также было сообщено пяти топ-чиновникам банка, двое из которых сейчас объявлены в международный розыск.

Украинская правда

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Темы: Жеваго ГБР банки


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