Жеваго зовут в ГБР, чтобы вручить подозрение

Экс-нардепа Костянин Жеваго вызывают в Государственный бюро расследований для вручения подозрения.

Источник: Повестка на сайте Генеральной прокуратуры.

Дословно: "Гр-н Жеваго... Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 о "11" ч. "00" мин. в кабинет № 906 в Государственный бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15... для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого".

Детали: В повестке не указано статьи ККУ, по которым подозревают Жеваго.

Предыстория: