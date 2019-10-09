Гончарук вступился за Милованова: Фраза об Украине вырвана из контекста

Фраза министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова на семинаре "Economy Lab" об Украине, которую распространяют в сети, является вырванной из контекста речи.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука по итогам заседания Кабинета министров

Прямая речь Гончарука: "Эта фраза, которая была якобы там провозглашена Миловановым для того, чтобы показать свое отношение к Украине, таковой не является на самом деле. Фраза была произнесена в контексте большой речи, содержание которой совсем другое и это нужно понимать. Контекст всегда важен и выхватить пару слов из контекста для того чтобы дискредитировать человека всегда можно".

Гончарук подчеркнул, что все министры действующего правительства являются патриотами и профессионалами, а выхваченная из контекста фраза пятилетней давности точно не должна быть предметом отдельной оценки и такого внимания.

Прямая речь: "Люди, которые распространяют этот маленький фрагмент, если вы заметили, они ведь не все видео распространяют ... они имеют целью дискредитировать министра экономики. Потому что он работает для того, чтобы в Украине состоялись реформы, а это далеко не всех устраивает. Товарищи, которые хотят чтобы в Украине не произошло никогда ни земельной реформы, ни приватизации, того чтобы не прекращались коррупционные схемы, которые каждый день разрушаются сейчас министром Миловановым"

Премьер-министр отдельно обратился к тем, кто распространил нарезанное из выступления Милованова видео.

Прямая речь: "Товарищи, Не дождетесь, украинский народ гораздо умнее чем вы думаете и такие разводы, которые вы распространяете, и фейки в социальных сетях и вообще в публичной плоскости ни к чему не приведут"

Что было раньше: 7 октября во сети начал распространяться отрывок выступления Милованова, на семинаре "Economy Lab" в 2015 году.

Выступая перед слушателями Милованов рассказывает: "Я уехал из Украины в 1999 году и с тех пор я постоянно возвращаюсь, но я возвращался по личным причинам ... и меня никогда не интересовала особо Украина ... парусный спорт меня интересовал, сальса, например, но меня не интересовала никогда Украина, или реформы, политика, экономика..."

Полное выступление Милованова на семинаре (с 2:25)

Сама нарезка появилась на YouTube канале эксминистр юстиции времен Януковича Елены Лукаш еще 6 октября и была распространена некоторыми СМИ.