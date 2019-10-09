КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициирует повышение тарифов на отопление с 1 января 2020 года на 30%.

Источник: проект тарифов на 2020 год от 12 сентября, протокол открытых обсуждений проекта тарифов от 23 сентября.

Дословно протокол открытых обсуждений проекта тарифов: "Решили: поддержать проект тарифов на производство тепловой энергии КП ИО Киевсовета (КГГА) "Киевтеплоэнерго" (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6) на 2020 год".

Детали: Отмечается, что проект тарифов рассчитан согласно соответствующему постановлению НКРЭКУ и в нем дополнительно учтена компенсацию убытков, понесенных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно, а также экономию с мая по июль 2019 года включительно.

Также в новых тарифах предусмотрены средства на 10-дневный запас мазута, чтобы исключить возникновение чрезвычайных ситуаций зимой.

Согласно проекту, тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 (+ 29,64%), для религиозных организаций с 985,02 грн./Гкал до 1408, 95 грн./Гкал (+ 43,04%), для бюджетных учреждений с 984,67 грн./Гкал до 1 155,35 грн./Гкал (+ 17,3%) и для других потребителей с 984,12 грн./Гкал до 1 168,99 грн./Гкал (+ 18,79%).

Согласно протоколу открытых обсуждений проекта тарифов от 23 сентября, на обсуждении присутствовали руководители КП "Киевтеплоэнерго" и заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, они решили поддержать повышение тарифов.

Также принято решение, что протокол об обсуждении повышения тарифов направят письмом в НКРЭКУ.

В НКРЭКУ не смогли телефону ответить, получали ли проект новых тарифов от КП "Киевтеплоэнерго", но пообещали предоставить эту информацию по запросу. УП обратилась с соответствующим запросом.

Начальник отдела информации и коммуникации с общественностью НКРЭКУ Иван Слободянюк объяснил, что все обращения о повышении тарифов проходят еще и обсуждения в комисси.

После того, как НКРЭКУ получает протокол об открытом обсуждении повышения тарифов, его рассматривает соответствующее структурное подразделение комиссии, которое предоставляет свои предложения и замечания.

В случае, если подразделение одобряет поднятие тарифов, то его выносят на заседание НКРЭКУ, где это решение утверждают. Если же подразделение не поддерживает, то документ на рассмотрение комиссии не выносят.

В Киевской администрации сообщили УП, что поднимать тарифы в этом отопительном сезоне не планируют. Более подробную ответ обещали предоставить позже.