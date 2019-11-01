Министр развития экономики заявил об угрозах его заместителям

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Пятница, 1 ноября 2019, 01:41

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявляет, что его заместители получают угрозы из-за увольнения руководителей из государственных предприятий.

Источник: эфир телеканала 1+1

"Моим заместителям угрожают. За каждое снятие руководителя из потоков мои заместители получают СМС из серии: "готовься к похоронам себя", "Не бойся ходить под подъездом" и так далее ", - сказал Милованов.

Он заверил в том, что команда правительства и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства серьезно настроена работать на результат и угроз не боится.

Темы: Милованов Богдан


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