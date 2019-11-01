Израиль заявил о запуске ракеты из Сектора Газа
Пятница, 1 ноября 2019, 03:39
Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа.
Источник: Армия обороны Израиля в Twitter
В израильских вооруженных силах отмечают, что пуск ракеты был произведен после почти месяца относительного затишья.
"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - сказано в сообщении.
Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.
Напомним:
- Из Сектора Газа в район Тель-Авива выпустили две ракеты, в городе включили сирены воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.