Израиль заявил о запуске ракеты из Сектора Газа

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа.

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter

В израильских вооруженных силах отмечают, что пуск ракеты был произведен после почти месяца относительного затишья.

"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - сказано в сообщении.

Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

Напомним: