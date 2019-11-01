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Израиль заявил о запуске ракеты из Сектора Газа

Пятница, 1 ноября 2019, 03:39

Израильские военные зафиксировали запуск ракеты с территории сектора Газа. 

Источник: Армия обороны Израиля в Twitter

В израильских вооруженных силах отмечают, что пуск ракеты был произведен после почти месяца относительного затишья.

"После почти месяца относительного затишья из сектора Газа была выпущена ракета в сторону Израиля", - сказано в сообщении.

Боевики из сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, и Израиль регулярно обмениваются ракетными ударами.

Напомним:

  • Из Сектора Газа в район Тель-Авива выпустили две ракеты, в городе включили сирены воздушной тревоги, было слышно несколько взрывов.

Темы: Израильвойна
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