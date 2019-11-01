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В Киеве задержали "друга президента", который продавал должность за $1,5 млн

Пятница, 1 ноября 2019, 13:15

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который представлялся "внештатным помощником" высшего руководства страны и за деньги предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительных и государственных органах.

Источник: Генпрокуратура, СБУ

Дословно ГПУ: По версии следствия, он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: президента, председателя Верховной Рады, руководителя Офиса президента, первого заместителя руководителя ОПE, вице-премьер - министра цифровой трансформации... вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах".

 

Детали: Оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена. Он представлялся кандидатам на должности "внештатным помощником" и "близким другом" почти всех высших лиц государства.

В частности, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента.

31 октября правоохранители задержали мошенника в центре столицы после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов США.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Справка: за указанные преступления предусмотрен срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним: 22 октября правоохранители задержали в Киеве человека, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.

Украинская правда
Темы: КиевкриминалСБУ
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