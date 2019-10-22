В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тысяч продавал "связи" в ОП
Вторник, 22 октября 2019, 20:24
Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.
Источник: Генпрокуратура
Детали: По версии следствия, кандидат участвовал в проекте "LIFT".
Злоумышленник убедил кандидата в том, что имеет связи в ОП, и пытался завладеть 150 тысячами долларов США.
Его задержали во время получения части средств, а именно около 30 тысяч евро.
Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) и избрании меры пресечения.
Напомним:
- Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift 27 мая с целью позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.
Украинская правда