В Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тысяч продавал "связи" в ОП

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Вторник, 22 октября 2019, 20:24

Правоохранители задержали в Киеве злоумышленника, который пытался завладеть деньгами кандидата на пост главы одной из районных администраций Киевской области, убедив его в наличии "связей" в Офисе президента.

Источник: Генпрокуратура

Детали: По версии следствия, кандидат участвовал в проекте "LIFT".

Злоумышленник убедил кандидата в том, что имеет связи в ОП, и пытался завладеть 150 тысячами долларов США.

Его задержали во время получения части средств, а именно около 30 тысяч евро.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) и избрании меры пресечения.

Напомним:

  • Команда президента Владимира Зеленского запустила проект Lift 27 мая с целью позволить новым людям прийти в политику и воплотить новые идеи в управлении государством.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Киев Офис президента


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