В Золотом завершилось разведения войск – штаб ООС

В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

Источник: Сообщение пресс-центра штаба ООС в Facebook

Дословно: "Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий".

Детали: Относительно общей ситуации на линии разграничения, указывается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинской армии из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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