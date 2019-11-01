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В Золотом завершилось разведения войск – штаб ООС

Пятница, 1 ноября 2019, 17:29

В районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.

Источник: Сообщение пресс-центра штаба ООС в Facebook

Дословно: "Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий".

Детали: Относительно общей ситуации на линии разграничения, указывается, что в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинской армии из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Предыстория:

  • Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в пятницу заявил, что в Петровском 30 октября зафиксированы обстрелы, поэтому разведение сил и средств на этой участке в 4 ноября не начнется.

Украинская правда

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Темы: армияДонбассООСЗолотоеРазведение сил
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