Разведка под видом разминирования: украинские бойцы задержали боевика с паспортом РФ

13 октября вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации под предлогом разминирования проводили разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого, украинские бойцы задержали боевика – гражданина России Андрея Косяка.

Источник: Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе в Telegram

Дословно делегация в ТКГ: "Сегодня непосредственно во время совместного заседания ТКГ российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации.

Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон – ред.) под прикрытием проведения работ по разминированию проводила разведку оставленных позиций ВСУ.

Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое".

Детали: Как сообщает украинская сторона, оперативная группа ВСУ задержала одного в/с российских вооруженных формирований: гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения.

У него изъяли оружие и боеприпасы.

Паспорт гражданина РФ этот уроженец Луганщины получил в феврале 2020 года, судя по записи в военном билете.

По данным украинской стороны, украинские правоохранительные органы подозревают этого уроженца Алчевска в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

Пока продолжаются следственные действия.