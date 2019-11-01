Отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати", на которой активисты будут требовать справедливости в расследовании ее убийства.

Источник: Виктор Гандзюк в Facebook

Прямая речь: "4 ноября проходит год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не был наказан.

Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати.

Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами".

Что было ранее: 1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства Гандзюк.

Напомним:

В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" .

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