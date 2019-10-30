Убийство Гандзюк: активисты анонсировали крупную акцию, позвали Зеленского
В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Источник: Facebook-страница созданная участниками общественной инициативы, которая следит за расследованием
Дословно: "4 ноября исполняется ровно год, как Екатерина Гандзюк умерла в больнице после трех месяцев страданий и многочисленных операций, которые ей пришлось пережить в результате циничного нападения на нее. За это время друзья Кати и люди, которым небезразлично, провели десятки акций с требованием эффективного расследование ее убийства и наказания заказчиков. Инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" стала своеобразной площадкой для защиты активистов от нападений и преследований. Мы выходим снова".
Детали: В Киеве организаторы приглашают всех неравнодушных граждан 4 ноября в 19:00 прийти к Офису президента на Банковой. Инициаторы акции пригласили и главу государства Владимира Зеленского прийти и поставить свечу в память об их подруге.
Активисты обратились к Зеленскому с призывом проявить политическую волю, чтобы Украина впервые в своей истории наказала заказчиков страшного политического убийства.
Дословно: "Не молчите, господин президент. Не будьте, как ваши предшественники".
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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
История вопроса:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больницепосле множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле 2018 года стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года, после того как обвиняемые признали свою винуи пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – на тот момент помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз". Сейчас он методично игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.
- Главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже его смягчили.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.