Убийство Гандзюк: активисты анонсировали крупную акцию, позвали Зеленского

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Среда, 30 октября 2019, 16:34

В понедельник 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Источник: Facebook-страница созданная участниками общественной инициативы, которая следит за расследованием

Дословно: "4 ноября исполняется ровно год, как Екатерина Гандзюк умерла в больнице после трех месяцев страданий и многочисленных операций, которые ей пришлось пережить в результате циничного нападения на нее. За это время друзья Кати и люди, которым небезразлично, провели десятки акций с требованием эффективного расследование ее убийства и наказания заказчиков. Инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" стала своеобразной площадкой для защиты активистов от нападений и преследований. Мы выходим снова".

Детали: В Киеве организаторы приглашают всех неравнодушных граждан 4 ноября в 19:00 прийти к Офису президента на Банковой. Инициаторы акции пригласили и главу государства Владимира Зеленского прийти и поставить свечу в память об их подруге.

Активисты обратились к Зеленскому с призывом проявить политическую волю, чтобы Украина впервые в своей истории наказала заказчиков страшного политического убийства.

Дословно: "Не молчите, господин президент. Не будьте, как ваши предшественники".

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк Зеленский


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