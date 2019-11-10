NASA строит ракету для полетов на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну.

Источник: глава NASA Джим Брайденстайн

Детали: На первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion в Месяц, установлен последний, четвертый двигатель RS-25.

Прямая речь: "Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон".

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.