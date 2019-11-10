В воскресенье в Украине удержится густой туман

В Киеве и по всей территории Украины в первой половине день 10 ноября ожидается туман.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Видимость при ожидаемых погодных условиях составит 200-500 м, уровень опасности - I (желтый).

10 ноября на западе Украины ожидаются дожди, температура днем ​​+12...+14, ночью до +10 градусов. На остальной территории Украины облачно, без осадков, днем ​​в центре, на севере и востоке до +14, в южных регионах до +16...+19.

11 ноября дождливая погода ожидается в Киевской области, в Черкасской и Кировоградской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. На западе - переменная облачность, днем ​​до +12 градусов, в других регионах к до +12...+15, на юге до +19 градусов.