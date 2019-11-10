Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 12:10

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Источник: комментарий Арахамии "Украинской правде" в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

Прямая речь Арахамии: "Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - УП)".

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - добавил он.

Детали: При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Дословно: "Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика".

Напомним,

  • 10 ноября в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии Александр Корниенко вместо Дмитрия Разумкова.
  • По словам Арахамии, прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд не ожидается.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Слуга народа


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