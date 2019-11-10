Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

Воскресенье, 10 ноября 2019, 11:10
Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Источник: комментарий Арахамии "Украинской правде" в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

Прямая речь Арахамии: "Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - УП)".

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - добавил он.

Детали: При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Дословно: "Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика".

Напомним,

  • 10 ноября в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа", в ходе которого будет избран новый лидер партии Александр Корниенко вместо Дмитрия Разумкова.
  • По словам Арахамии, прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд не ожидается.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСлуга народаАрахамия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: