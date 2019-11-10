Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою канденцию досрочно.

Источник: комментарий Арахамии "Украинской правде" в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

Прямая речь Арахамии: "Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - УП)".

"Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - добавил он.

Детали: При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

Дословно: "Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика".

Арахамія дає 75% імовірності, що парламент не досидить свою 5-тирічку pic.twitter.com/7kdFkskBXS — Roman Kravets (@RomanKravets) November 10, 2019

Напомним,