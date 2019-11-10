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Еще 30 депутатов фракции "Слуга народа" стали членами партии

Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:06

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде пополнится еще тридцатью членами одноименной партии.

Источник: глава партии "Слуга народа" и первый заместитель главы фракции Александр Корниенко после съезда партии в воскресенье в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "У нас (во фракции - ИФ) в сумме не больше сорока членов партии было. Сейчас мы еще тридцать примем – уже будет 70, и так постепенно будем подтягивать".

Детали: Он также отметил, что не все народные депутаты одноименной фракции хотят быть членами партии. "И это тоже нормальная позиция", - считает Корниенко.

Как передает корреспондент агентства, на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье официально объявили о вступлении в партию 27 новых членов, среди них глава одноименной фракции Верховной Рады Давид Арахамия, члены фракции Марьяна Безуглая, Александр Дубинский, Евгений Кравчук, Николай Тищенко.

"Джокер Джокер Джокерович – почетный член и по нечетным тоже", - закончил перечисление вступивших в партию председательствующий на съезде Корниенко.

В комментарии журналистам он также сообщил, что в понедельник депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на своего коллегу, главу парламентского комитета по иностранным делам Богдана Яременко, который стал фигурантом секс-скандала.

"Я думаю, что завтра на фракции будут рассматривать повестку дня на неделю и, возможно, ситуации с Богданом Яременко", - заявил Корниенко.

Он добавил, что относительно других депутатов "Слуги народа", поступки которых также вызвали негодование в обществе, в частности появление парламентария-мажоритарщика из Запорожья Евгения Шевченко в эфире российского телевидения, решение фракцией пока не принималось.

Парламентская фракция "Слуга народа" насчитывает 252 народных депутата.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Рада
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