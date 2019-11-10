Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корниенко: Местные выборы могут состояться раньше осени-2020

Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:14

Местные выборы могут состояться до осени 2020 года.

Источник: решение партии на съезде, новоназначенный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе внеочередного съезда 10 ноября, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они состоятся раньше", - заявил он.

Детали: Корниенко добавил, что выборы могут состояться летом или в конце весны.

"Но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что его нужно доработать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Следует закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил новый председатель партии "Слуга народа".

Детали: По словам Корниенко, на кандидатов в мэры городов на предстоящих местных выборах партия будет подбирать эффективных управленцев.

"Что касается мэров, то мы будем искать прежде всего менеджеров, которые смогут управлять исполкомами, чтобы как-то перевести управление городами из политической истории в управленческую", - заявил он и добавил, что партия готова "учить будущих мэров".

"На наш взгляд, это сейчас больше касается малых и средних городов, так как в любом областном центре есть уже даже две-три конкурирующих команды, которые могли бы быть кандидатами от "Слуги народа" и от других прогрессивных сил", - пояснил Корниенко.

Также он сообщил, что сейчас в партии активно обсуждают вопрос об ограничении участия в местных выборах от "Слуги народа" нынешних депутатов местных советов, чтобы привести туда новых лиц.

В ходе съезда "Слуги народа" также было принято решение участвовать в декабрьских выборах в ОТГ, назначенных на 22 и 29 декабря 2019 года.

"Хочу поздравить около 1700 наших будущих кандидатов в депутаты и около 90 кандидатов на головы ОТГ. Мы приняли решение официально участвовать в выборах в объединенные территориальные общины", - заявил Корниенко.

Напомним,

  • 22 декабря состоятся первые выборы в 86 ОТГ, 29 декабря - еще в 6 ОТГ. Кроме того 22 декабря состоятся дополнительные выборы в 33 ОТГ, а 29 декабря - в 3 ОТГ.
  • Начало избирательного процесса - 2 и 9 ноября соответственно.
  • 7 ноября в ЦИК заявили, что в некоторых ОТГ организация избирательного процесса оказалась под угрозой срыва в связи с уклонением определенных членов районных избирательных комиссий от выполнения своих обязанностей.

Темы: виборыдецентрализацияСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
15:17
Российского певца Иракли не пустили в Молдову
14:55
Мэр Лондона решил таки передать Украине авто, о которых просил Кличко
Все новости...
Реклама: