Корниенко: Местные выборы могут состояться раньше осени-2020

Местные выборы могут состояться до осени 2020 года.

Источник: решение партии на съезде, новоназначенный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе внеочередного съезда 10 ноября, сообщает Интерфакс-Украина

Дословно: "Мы стоим на том, что местные выборы должны завершить реформу децентрализации. Если реформа децентрализации закончится раньше, чем за 70 дней до местных выборов, как того требует Конституция, то, возможно, они состоятся раньше", - заявил он.

Детали: Корниенко добавил, что выборы могут состояться летом или в конце весны.

"Но не стоит воспринимать местные выборы, как будто мы хотим провести их как можно раньше. Есть логика реформы децентрализации, о которой говорил президент, он давал задание, и мы все понимаем, что его нужно доработать, потому что у нас полстраны охвачено, полстраны нет. Следует закончить этот процесс и тогда, конечно, состоятся местные выборы", - добавил новый председатель партии "Слуга народа".

Детали: По словам Корниенко, на кандидатов в мэры городов на предстоящих местных выборах партия будет подбирать эффективных управленцев.

"Что касается мэров, то мы будем искать прежде всего менеджеров, которые смогут управлять исполкомами, чтобы как-то перевести управление городами из политической истории в управленческую", - заявил он и добавил, что партия готова "учить будущих мэров".

"На наш взгляд, это сейчас больше касается малых и средних городов, так как в любом областном центре есть уже даже две-три конкурирующих команды, которые могли бы быть кандидатами от "Слуги народа" и от других прогрессивных сил", - пояснил Корниенко.

Также он сообщил, что сейчас в партии активно обсуждают вопрос об ограничении участия в местных выборах от "Слуги народа" нынешних депутатов местных советов, чтобы привести туда новых лиц.

В ходе съезда "Слуги народа" также было принято решение участвовать в декабрьских выборах в ОТГ, назначенных на 22 и 29 декабря 2019 года.

"Хочу поздравить около 1700 наших будущих кандидатов в депутаты и около 90 кандидатов на головы ОТГ. Мы приняли решение официально участвовать в выборах в объединенные территориальные общины", - заявил Корниенко.

Напомним,