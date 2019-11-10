СМИ назвали имена российских доноров партии премьера Британии

Консервативная партия британского премьер-министра Бориса Джонсона получила пожертвования от девяти россиян, вероятно связанных с Кремлем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sunday Times и отчете комитета по вопросам разведки и безопасности парламента, публикацию которого правительство Джонсона заблокировало.

Детали: Отчет должны были обнародовать на этой неделе, но Джонсон решил повременить с его публикацией на фоне опасений, что это может стоить ему электоральных потерь перед предстоящими выборами.

Издание Sunday Times опубликовало детали отчета, свидетельствующие о связях российских доноров консерваторов с российским правительством.

Среди российских доноров консерваторов, названных в отчете, есть Александр Темерко, который работал в министерстве обороны России и ранее хвастался, что дружит с премьер-министром. За последние семь лет Темерко пожертвовал консерваторам более 1,2 млн фунтов стерлингов.

Среди других доноров - Любовь Чернухина, жена Владимира Чернухина, бывшего союзника Путина. Ранее Чернухина заплатила 160 тысяч фунтов стерлингов за теннисный матч Джонсона и экс-премьера Кэмерона, а за прошлый год пожертвовала более 450 тысяч фунтов стерлингов.

В отчете также содержатся беспокойство по поводу бывшего российского шпиона Александра Лебедева, которому принадлежат газеты Evening Standard и Independent. Сын Лебедева Евгений является близким другом Джонсона и неоднократно принимал его на вечеринках в замке в итальянской Перудже в то время, когда Джонсон был мэром Лондона и министром иностранных дел.

Источники, которые видели отчет, рассказали Times, что причиной блокировки публикации документа является освещение связей между донорами консерваторов и ФСБ.

Расследование Open Democracy этой неделе установило, что Консервативная партия получила за последний год около 500 тысяч фунтов стерлингов от российских бизнесменов и их партнеров. Это существенно больше по сравнению с предыдущим годом, когда такие пожертвования составляли меньше 350 тысяч фунтов.