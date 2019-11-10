"Слуга народа" изменит идеологию на что-то между либеральной и социалистической

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 16:32

Новоизбранный глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

Источник: Корниенко на брифинге после съезда партии в воскресенье, пишет Громадське

Детали: По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

Прямая речь: "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами".

Справка: Либертарианство – политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата. Эта философия имеет очень много направлений, от консерватизма и до частичного анархизма.

Что было раньше: 10 ноября Александра Корниенко единогласно избрали председателем партии "Слуга народа" до 2023 года. Предыдущий глава партии Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера политсилы.

Темы: Слуга народа


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