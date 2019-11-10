ООС: в воскресенье травмированы 4 военных

С начала суток воскресенья минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение".

Детали: Всего с начала суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

2 обстрела оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": около Майорска - с зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды вблизи Новогнатовки - с противотанкового ракетного комплекса; у Красногоровки - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.