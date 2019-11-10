В Киеве до полусмерти избили ветерана и его жену - волонтер

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Воскресенье, 10 ноября 2019, 21:12
Игорь Панов
Тетяна Руденька/Facebook

В Киеве в ночь на воскресенье было совершено жестокое нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным "Хан" и его жену, оба находятся на коме.

Источник: волонтер Татьяна Грубенюк ("Руденька") в Facebook

Прямая речь Грубенюк: "Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной "Хан" с женой... боец ​​легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами".

"Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции".

Детали: По словам волонтера, супругов нашли соседи. При этом никто не слышал ни ссор, ни криков.

"Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью", - добавила она.

Полиция пока не сообщает о происшествии.

Украинская правда
Темы: криминал нападение


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