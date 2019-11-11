На парламентских выборах в Испании лидируют социалисты

148 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 00:55

По предварительным данным, на парламентских выборах в Испании побеждает Социалистическая рабочая партия главы правительства Педро Санчеса.

Источник: Deutsche Wall со ссылкой на экзит-пол испанского телеканала RTVE

Детали: На выборах, состоявшихся в воскресенье, социалисты набирают 27,3 процента голосов. Второе место у  консервативной Народной партии, которой прогнозируют 20,1 процента.

С такими результатами социалистам придется искать партнеров для коалиции. Ранее обе партии исключили возможность объединении для создания большинства в парламенте.

Для партии Санчеса это уже вторая победа на выборах. Однако прошлый раз социалисты получили большинство мандатов в парламенте.

Кроме этого, согласно экзит-полу, правая партия "Вокс" находится на третьей позиции рейтинга. Это почти в два раза лучший показатель, чем на прошлых выборах. За ними идут левые "Подемос" и либералы "Граждане".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Испания виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Испания предлагает провести климатическую конференцию в Мадриде 1 ноября 2019, 00:59
В Барселоне полиция разогнала акцию протеста 27 октября 2019, 03:13
Беспорядки в Каталонии: под арестом 28 сепаратистов 21 октября 2019, 10:18
Все новости
Главные новости
Убили адвоката, который защищал подозреваемого по делу Вороненкова
В Киеве до полусмерти избили ветерана и его жену - волонтер
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения
Мазур: Интерпол сдался и включил нас в "черный список"
Все новости
социум

6 продуктов, которые стоит покупать не экономя

мнение

Почему комнатные растения не приносят вам пользы

экология

Выбрасывать грузовик мусора ежеминутно. Что происходит в Мировом океане

Поиск по сайту
Архив
Весь архів