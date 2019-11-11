На парламентских выборах в Испании лидируют социалисты

По предварительным данным, на парламентских выборах в Испании побеждает Социалистическая рабочая партия главы правительства Педро Санчеса.

Источник: Deutsche Wall со ссылкой на экзит-пол испанского телеканала RTVE

Детали: На выборах, состоявшихся в воскресенье, социалисты набирают 27,3 процента голосов. Второе место у консервативной Народной партии, которой прогнозируют 20,1 процента.

С такими результатами социалистам придется искать партнеров для коалиции. Ранее обе партии исключили возможность объединении для создания большинства в парламенте.

Для партии Санчеса это уже вторая победа на выборах. Однако прошлый раз социалисты получили большинство мандатов в парламенте.

Кроме этого, согласно экзит-полу, правая партия "Вокс" находится на третьей позиции рейтинга. Это почти в два раза лучший показатель, чем на прошлых выборах. За ними идут левые "Подемос" и либералы "Граждане".