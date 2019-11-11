В Румынии на выборах побеждает действующий президент

По предварительным данным, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис становится победителем первого тура президентских выборов.

Источник: агентство AFP

Детали: По подсчету 90 процента бюллетеней, Йоханнис, представитель Национал-либеральной партии, набирает более 36 процентов голосов. За его ближайшую конкурентку социал-демократа, экс-премьера Румынии Виорику Денчиле проголосовали 24 процента избирателей.

Лидер гонки уже заявил о победе. Ожидается, что официальные результаты первого тура выборов будут обнародованы в понедельник.

Второй тур состоится 24 ноября.

Напомним: