В Румынии на выборах побеждает действующий президент

78 просмотров
Понедельник, 11 ноября 2019, 02:03

По предварительным данным, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис становится победителем первого тура президентских выборов.

Источник: агентство AFP

Детали: По подсчету 90 процента бюллетеней, Йоханнис, представитель Национал-либеральной партии, набирает более 36 процентов голосов. За его ближайшую конкурентку социал-демократа, экс-премьера Румынии Виорику Денчиле проголосовали 24 процента избирателей.

Лидер гонки уже заявил о победе. Ожидается, что официальные результаты первого тура выборов будут обнародованы в понедельник.

Второй тур состоится 24 ноября.

Напомним:

  • Предыдущие предвыборные результаты опросов прогнозировали победу действующему президенту Клаусу Йоханнису с 40% голосов избирателей. 
  • После победы Йоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.
  • Переизбрание Йоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Румыния виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Орбан стал новым премьером Румынии 4 ноября 2019, 17:35
Парламент Румынии объявил недоверие правительству 10 октября 2019, 15:09
Венгрию и Румынию попросили представить новых кандидатов в Еврокомиссию 1 октября 2019, 09:55
Все новости
Главные новости
Убили адвоката, который защищал подозреваемого по делу Вороненкова
В Киеве до полусмерти избили ветерана и его жену - волонтер
Министр обороны: Террористы пытаются сорвать процесс разведения
Мазур: Интерпол сдался и включил нас в "черный список"
Все новости
мнение

Кто рискует заболеть деменцией

психология

5 проблем, с которыми часто встречаются тревожные люди. Почему их стоит осознать

Любовь

9 ошибок влюбленных пар перед сном

Поиск по сайту
Архив
Весь архів