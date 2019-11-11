В Румынии на выборах побеждает действующий президент
Понедельник, 11 ноября 2019, 01:03
По предварительным данным, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис становится победителем первого тура президентских выборов.
Источник: агентство AFP
Детали: По подсчету 90 процента бюллетеней, Йоханнис, представитель Национал-либеральной партии, набирает более 36 процентов голосов. За его ближайшую конкурентку социал-демократа, экс-премьера Румынии Виорику Денчиле проголосовали 24 процента избирателей.
Лидер гонки уже заявил о победе. Ожидается, что официальные результаты первого тура выборов будут обнародованы в понедельник.
Второй тур состоится 24 ноября.
Напомним:
- Предыдущие предвыборные результаты опросов прогнозировали победу действующему президенту Клаусу Йоханнису с 40% голосов избирателей.
- После победы Йоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.
- Переизбрание Йоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.
Ольга Гетьманец, УП