Иран заявил об обнаружении огромного месторождения нефти
Понедельник, 11 ноября 2019, 03:48
Президент Ирана Хасан Роухани сообщил об обнаружении нового месторождения нефти, которое может на треть увеличить запасы государства.
Источник: Press TV
Прямая речь: "Сегодня мы объявляем США, что мы богатая страна и, несмотря на вражду и тиранические санкции, рабочие и инженеры иранской нефтяной индустрии смогли открыть огромное месторождение."
Детали: Залежи нефти оценивается примерно в 53 миллиардов баррелей и занимают площадь около 2400 квадратных километров в провинции Хузестан.
Почему это важно: Иран является членом-основателем Организации стран-экспортеров нефти. По данным американского управления энергетической информации, нефтяные запасы Ирана являются четвертыми в мире. По количеству газа страна вторая.
Ольга Гетьманец, УП