Три человека погибли в аварии в Киевской области
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Понедельник, 11 ноября 2019, 06:03
Три человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения автомобилей в одном из сел Бородянского района. Еще шестеро госпитализированы.
Источник: сообщение на сайте ДСНС
Детали: Авария произошла около 16:15 в селе Здвижевка.
Погибшие дети были 2007 и 2009 года рождения.
Спасатели добавили, что от ДСНС к работе над последствиями аварии привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Ольга Гетьманец, УП
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