Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения автомобилей в одном из сел Бородянского района. Еще четверо госпитализированы.

Источник: сообщение на сайте ГСЧС

Детали: Авария произошла около 16:15 в селе Здвижевка.

Погибшие дети были 2007 года рождения.

Спасатели добавили, что от ГСЧС к работе над последствиями аварии привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее ГСЧС сообщала о 3 погибших и 6 госпитализированных.