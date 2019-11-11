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Четыре человека погибли в аварии в Киевской области

Понедельник, 11 ноября 2019, 05:03

Четыре человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения автомобилей в одном из сел Бородянского района. Еще четверо госпитализированы.
Источник: сообщение на сайте ГСЧС
Детали: Авария произошла около 16:15 в селе Здвижевка.
Погибшие дети были 2007 года рождения.
Спасатели добавили, что от ГСЧС к работе над последствиями аварии привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее ГСЧС сообщала о 3 погибших и 6 госпитализированных.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ДТПКиевская область
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