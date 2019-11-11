Три человека, среди которых двое детей, погибли в результате столкновения автомобилей в одном из сел Бородянского района. Еще шестеро госпитализированы.

Источник: сообщение на сайте ДСНС

Детали: Авария произошла около 16:15 в селе Здвижевка.

Погибшие дети были 2007 и 2009 года рождения.

Спасатели добавили, что от ДСНС к работе над последствиями аварии привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.