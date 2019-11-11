Неделя начнется по-осеннему, а затем снова прояснится

В понедельник небольшие дожди ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей Украины, утром местами туман, днем ​​10-15°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В большинстве западных, северных и центральных областей 11 ноября – небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​10-15°, в южной части 16-20°.

В Киеве и области в понедельник утром – небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Дневная температура в столице ​- ​13-15°, в Киевской области – 10-15°.

12-13 ноября в Украине без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 13 ноября на западе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°; 12 ноября на юге, 13 ноября в Украине, кроме востока, ночью 6-11°, днем ​​11-16°.

В столичном регионе 12-13 ноября также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 12 ноября ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°; 13 ноября ночью 6-11°, днем ​​11-16°.

Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ивано-Франковской 14 ноября небольшой дождь.

Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°, днем ​​9-15°, на крайнем юге до 18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

В столичном регионе 14 и 15 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​9-14°.