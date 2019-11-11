Разыскиваемый Молдовой злоумышленник пытался зарезать пограничника в Одесской области

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Понедельник, 11 ноября 2019, 09:54

В Одесской области убийца-беглец, которого разыскивает Молдова, напал с ножом на украинского пограничника.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "О подозрительном человеке на окраине села Домница, что в Подольском районе Одесской области, охранникам границы сообщили местные жители.

Участковый инспектор пограничной службы обнаружил незнакомца в 800 метрах от государственной границы. На требование предъявить документы мужчина бросился на пограничника с ножом".

Детали: Правоохранителю удалось разоружить и задержать нападавшего. 

 

Выяснилось, что задержанный незаконно пересек украинскую-молдавскую границу, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Его разыскивали за совершение убийства в молдавском городе Рыбница.

Злоумышленника доставили в пункт временного содержания в Подольске.

Ему инкриминируют незаконное пересечение границы (ст. 204-1 КУоАП), злостное неповиновение пограничнику (ст. 185-10 КУоАП) и насилие относительно сотрудника правоохранительного органа (ст. 345 УК).

Украинская правда
Темы: Одесская область Пограничная служба


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