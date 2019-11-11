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Школьный автобус попал в ДТП во Львовской области

Понедельник, 11 ноября 2019, 11:33

На автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района столкнулись автомобиль "Опель" и школьный автобус, 10 детей доставили в больницу.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Столкнулись автомобиль "Опель", которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района, и автобус "Школярик" под управлением 59-летнего местного жителя.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет".

Детали: Сейчас медики уточняют диагнозы детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 ноября около 8.30.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Украинская правда

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Темы: ДТПдетиЛьвовщина
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