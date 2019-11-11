КГГА попалась на коррупционной схеме: воровала миллионы у детей – СБУ

Чиновники одного из учреждений департамента молодежи и спорта КГГА разворовали миллионы бюджетных средств, закупая инвентарь для детско-юношеских спортивных школ.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица закупали продукцию сомнительного качества через подконтрольную фирму по искусственно завышенным ценам. Для этого фигуранты дела подделывали документацию по проведению тендерных процедур и поставки на баланс приобретенных товаров на 12 млн гривень.

Во время обысков на предприятии-поставщике и в помещении одного из учреждений департамента молодежи и спорта КГГА правоохранители обнаружили документы и другие вещественные доказательства проведения сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Судя по фото, речь идет, в частности, о закупке байдарок.