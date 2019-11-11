ГБР проводит обыски в Госрезерве

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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:23

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственном агентстве резерва.

Источник: Facebook заместителя директора ГБР Ольги Варченко

Прямая речь: "Именно сейчас проводим санкционированные судом обыски и временные доступы к документам в Государственном агентстве резерва Украины. В частности, на складах и на одном из предприятий агентства".

Детали: По словам Варченко, ГБР проводит следственные действия в связи с обнаружением просроченной продукции на складах.

По данным следствия, испорченная продукция накопилась на складах вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством и должностными лицами Госрезерва. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет около 60,5 миллиона гривен.

В отношении служащих Госрезерва открыли уголовное производство по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Темы: ГБР обыски


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