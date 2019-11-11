Назначен новый прокурор Донецкой области

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Понедельник, 11 ноября 2019, 15:07

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов представил нового прокурора Донецкой области Евгения Белоусова.

Источник: Генпрокуратура

Детали: По словам Мамедова, особое внимание должно уделяться расследованию и документированию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта - военных и против человечности, с целью формирования прочной доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов. Новый прокурор определил приоритетные направления работы.

 

Прямая речь Белоусова: "Военные преступления, преступления против жизни, против национальной безопасности. Конечно, не останутся без внимания коррупционные преступления, преступления в экономической, бюджетной и земельной сферах".

Справка прокуратуры: 35 летний Евгений Белоусов – уроженец Белой Церкви Киевской области. Работает в органах прокуратуры с 2010 года. С августа 2018 работал в должности первого замвоенного прокурора Объединенных сил. Имеет государственную награду "За военную службу Украине".

Украинская правда
Темы: прокуратура Донецкая область


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