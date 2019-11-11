Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование

Понедельник, 11 ноября 2019, 14:39
Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование

За последний месяц доля украинцев, которые считают нынешнюю власть лучше предыдущей, снизилась с 48 до 43%.

Источник: опрос Центра экономических и политических исследований им. Разумкова

Детали: В то же время, согласно опросу, с 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что нынешнее руководство страны ничем существенно не отличается от предыдущего.

А доля тех, кто считает, что новая власть хуже предыдущей, увеличилась с 8% до 12%.

 

Исследование проведено с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда
Темы: опросЗеленскийПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
опрос
В мире рекордно упало доверие к Путину и России – опрос
Украинцы за рубежом видят войну более длительной, чем украинцы дома – "Рейтинг"
56% украинцев ожидают от саммита НАТО гарантий вступления Украины
Последние новости
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
15:35
фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам
Все новости...
Реклама: