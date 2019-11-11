Украинцы теряют веру, что новая власть лучше предыдущей – исследование

За последний месяц доля украинцев, которые считают нынешнюю власть лучше предыдущей, снизилась с 48 до 43%.

Источник: опрос Центра экономических и политических исследований им. Разумкова

Детали: В то же время, согласно опросу, с 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что нынешнее руководство страны ничем существенно не отличается от предыдущего.

А доля тех, кто считает, что новая власть хуже предыдущей, увеличилась с 8% до 12%.

Исследование проведено с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.