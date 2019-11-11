Все больше украинцев думают, что события в стране движутся не туда - опрос

Украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении за 2 месяца стало меньше на 20%

Источник: результаты социологического исследования Центра Разумкова

Детали: По данным опроса, проведенного с 1 по 7 ноября, 37,5% граждан считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. При этом в сентябре 2019 так считали 57%, а в октябре 45%.

Оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов считают, что она не изменилось, 26% - что общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% - что улучшилась.

Также в ноябре 25% опрошенных заявили, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается (в октябре так считали 29%).

23% респондентов считают, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре эту точку зрения разделяли 20% опрошенных).

При этом звеличилось число украинцев, которые считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать. Такое мнение разделяют 44%, в октябре так считали 41,5% респондентов.

Хотя чаще всего граждане Украины считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, однако доля согласных с этим по сравнению с октябрем снизилась с 48% до 43%.

С 27% до 30% возросла доля тех, кто считает, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, с 8% до 12% - тех, кто считает, что она хуже предыдущей.

Исследование проведено с 1 по 7 ноября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.