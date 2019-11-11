В здании полиции Одесской области обвалился потолок: двое раненых

В здании главного управления полиции Одесской области обвалился потолок –пострадали двое сотрудников уголовного розыска.

Источник: Думская

Прямая речь руководителя пресс-службы полиции Одесской области Любови Гордиевской: "Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали. На месте сейчас работает ГСЧС".

Детали: В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад. В результате обрушения была обесточена часть здания. По данным журналистов, у одного из пострадавших, помимо ссадин и сотрясения мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.